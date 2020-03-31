ميسي يمدح صلاح ويصفه كأحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً

حرص الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني على الإشادة بمستوى النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد نجاحه في الحفاظ على مستواه في الموسمين الماضيين إضافة إلى الموسم الحالي.

وأكد النجم ليونيل ميسي خلال تصريحات له لصحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية أن فخر العرب محمد صلاح يُعتبر واحداً من أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم حالياً، موضحاً في الوقت ذاته أنه معجب للغاية بالطريقة التي يلعب بها الكرة.

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وجاءت هذه التصريحات على هامش اختيار ميسي لقائمة أفضل 25 لاعب كرة القدم على مستوى العالم في الوقت الراهن، حيث ضمت هذه القائمة أربعة لاعبين من صفوف فريق ليفربول من بينهم الفرعون المصري محمد صلاح.

وأشار ليونيل ميسي في حديثه إلى أن كلاً من الثلاثي الهولندي فيرجيل فان دايك، إضافة إلى الإنجليزي ألكسندر أرنولد وأيضاً السنغالي ساديو ماني يستحقون بدورهم التواجد في هذه القائمة.

وشدد أيضاً على أن المدافع فان دايك يُعد من أصعب الخصوم التي واجههم طيلة مسيرته الرياضية، مضيفاً أن أرنولد ظهير أيمن من الطراز الرفيع بسبب قدراته الهجومية الرائعة وبالتالي سيكون له مستقبل مبهر في السنوات القادمة، فيما يُعتبر ساديو ماني بمثابة شعلة النشاط المتواجد في كل مكان بالملعب.

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