أندية الدوري الألماني تستقر على مد فترة تعليق النشاط الرياضي حتى مايو المقبل

أعلنت رابطة الدوري الألماني بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن موافقة جميع الأندية الألمانية سواء في الدرجة الأولى أو حتى في الدرجة الثانية على قرار مد فترة تعليق النشاط الرياضي حتى مطلع شهر مايو المقبل من العام الحالي 2020.

وأكدت رابطة الدوري الألماني في بيان رسمي أن الأندية جميعاً بدون استثناء لم تمانع تماماً الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف الحكومة الألمانية طيلة الفترة الماضية، نظراً إلى الوضع الحالي الذي يعيشه العالم بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا.

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وأشارت أيضاً إلى أنه من المستحيل استئناف مباريات الدوري الألماني في مطلع شهر أبريل المقبل أو حتى في منتصف الشهر، وذلك بناءً على توضية خاصة من وزارة الصحة الألمانية إضافة إلى منظمة الصحة الألمانية.

وشددت الرابطة في البيان على أن مطلع شهر مايو القادم لن يكون الموعد النهائي لاستئناف النشاط الرياضي من جديد، حيث يرتبط تحديد الموعد النهائي بمدى انتشار فيروس كورونا سواء في ألمانيا أو خارجها في قارة أوروبا بصفة عامة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سبق وأن أعلن عن تأجيل مسابقة كأس أمم أوروبا إلى صيف العام المقبل 2021 بدلاً من صيف العام الحالي 2020، حتى تكون الفرصة سانحة أمام مختلف الاتحادات المحلية من أجل إنهاء مسابقات الموسم الحالي خلال فصل الصيف.

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