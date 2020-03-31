ياسر رضوان ينتقد طريقة تعامل أحمد فتحي مع ملف تجديد عقده مع الأهلي

حرص الكابتن ياسر رضوان نجم النادي الأهلي سابقاً على انتقاد الطريقة التي تعامل بها النجم المخضرم أحمد فتحي مع ملف تجديد عقده مع النادي الأهلي، نظراً لكونها قد تتسبب في حدوث أزمة بينه وبين جماهير الأهلي في المرحلة القادمة.

وأكد الكابتن ياسر رضوان أن النجم أحمد فتحي كان قراره غريباً للغاية بخصوص طلب مهلة يومين كاملين، من أجل حسم ملف التجديد من عدمه للعقد الذي يربط بينه وبين النادي الأهلي.

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وأشار أيضاً إلى أن فتحي كان يجب أن يتعامل بطريقة أفضل مع ذلك الملف بغض النظر عن قيمة العرض المالي الذي سوف يقدمه له النادي الأهلي، وخاصة وأن ملف المفاوضات معه تم فتحه منذ عدة أيام وليس فقط في الجلسة الأخيرة التي جمعت بينه وبين لجنة التخطيط بالنادي برئاسة الكابتن محسن صالح.

وشدد ياسر رضوان في حديثه على أن أحمد فتحي قد يواجه العديد من الانتقادات من طرف جماهير الأهلي في حالة تم الإعلان رسمياً عن تجديد العقد يوم غداً الأربعاء بسبب أسلوب المماطلة الذي استخدمه اللاعب.

وأضاف أيضاً أن ذلك الأسلوب لا يليق أبداً بتاريخ النجم أحمد فتحي الذي يُعتبر أحد أكبر لاعبي كرة القدم المصرية على مر التاريخ بأكمله سواء محلياً أو دولياً.

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