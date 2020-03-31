ليكيب تتغنى بميسي بعد إقناعه نجوم برشلونة بتخفيض رواتبهم بسبب أزمة كورونا

حرصت صحيفة “ليكيب” الفرنسية على التغني بالأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، بعدما ساهم في إقناع جميع زملائه بضرورة تخفيض رواتبهم خلال المرحلة الحالية لمساعدة النادي الكتالوني على تخطي أزمة فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن النجم ليونيل ميسي قام بالدور المثالي الذي يؤكد أحقيته على الحصول على لقب الأفضل في تاريخ كرة القدم، وخاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يُعاني منها البارسا حالياً بسبب تعليق النشاط الرياضي لحين احتواء فيروس كورونا.

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وأشارت أيضاً إلى أن ميسي أقنع جميع زملائه بهذه الخطوة في الوقت الراهن بالرغم من معارضة معظمهم لتخفيض الرواتب بنسبة تصل إلى 70%، علماً بأن سبب الأزمة هو عدم علم اللاعبين بموعد نهاية أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها من جديد.

وشددت الصحيفة على أن الخلاف بين لاعبي برشلونة وبين إدارة النادي برئاسة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو يبدو كبيراً، على أن تظل الأجواء هادئة في الوقت الحالي لحين نهاية أزمة فيروس كورونا، في انتظار الأشهر القادمة بعد أعرب ليونيل ميسي عن شعوره بالدهشة بسبب تصرف بعض المسؤولين في إدارة النادي الكتالوني.

ويأتي ذلك من خلال إتهام اللاعبين بعدم تخفيض رواتبهم لمساعدة جميع الموظفين البسطاء في النادي للحصول على رواتبهم كاملة.

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