المصري يطالب بإلغاء الدوري العام الموسم الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا

طالب مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء بضرورة إلغاء مسابقة الدوري العام في الموسم الحالي، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي أجبرت العالم بأكمله على تعليق كافة أنشطة الحياة منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وأكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن جميع أعضاء مجلس الإدارة اتفقوا على المطالبة بإلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري، نظراً إلى استحالة لعب كرة القدم من جديد في مثل هذه الأجواء.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم إضافة إلى الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء مطالبين بسرعة اتخاذ قرار الإلغاء، وخاصة وأن استئناف مباريات الدوري العام من جديد قد يُساهم في نقل العدوى بين اللاعبين ومن ثم إلى آلاف المواطنين في ظرف أيام قليلة.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن منذ أيام ماضية عن مد فترة تعليق النشاط الرياضي في مصر حتى منتصف شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020، علماً بأن مد فترة التعليق لمرة ثالثة يُعد أمراً وارداً بنسبة كبيرة للغاية.

ولا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل انتشار فيروس كورونا المستجد حتى هذه اللحظة، على أمل استمرار الوضع على حاله وعدم الوصول إلى المرحلة الثالثة الخطيرة.

إقرأ أيضاً: ليكيب تتغنى بميسي بعد إقناعه نجوم برشلونة بتخفيض رواتبهم بسبب أزمة كورونا