تعليمات صارمة من فايلر لنجوم الأهلي عبر واتساب للحفاظ على اللياقة البدنية

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد أرسل اليوم الثلاثاء تعليمات صارمة للغاية إلى كافة اللاعبين عبر تطبيق واتساب. كما توجه لهم أيضاً بطلب في غاية الأهمية.

وأكد المصدر أن المدير الفني رينيه فايلر طلب من لاعبي الأهلي بضرورة الابتعاد تماماً عن السهر لساعات متأخرة من الليل، حتى لا يؤثر ذلك على معدل عدد ساعات نومهم وبالتالي نشاطهم في اليوم التالي.

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وأشار أيضاً إلى أن المدرب السويسري طالب كل اللاعبين بضرورة الالتزام ببرنامج التدريبات الذي أعده لهم المعد البدني مؤخراً، مع ضرورة إجراء هذه التدريبات صباحاً ومساءً بصفة يومية حتى يستطيع الجميع الحفاظ على معدل اللياقة البدنية الخاص به.

وشدد المصدر على أن فايلر طلب من اللاعبين أيضاً قيام كل لاعب منهم بقياس وزنه، ومن ثم إرسال الوزن له على الفور عبر تطبيق واتساب حتى يتأكد بنفسه من مدى التزام اللاعبين بالبرنامج التدريبي على مدار الأيام الماضية.

يُذكر أن النشاط الرياضي في مصر معلق منذ منتصف شهر مارس الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، علماً بأن تعليق النشاط الرياضي سوف يستمر حتى منتصف شهر أبريل المقبل مع احتمالية مد فترة التعليق مرة أخرى إن لزم الأمر.

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