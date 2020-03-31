الأهلي ينفي رسمياً شائعة التخلي عن دعم مؤمن زكريا مادياً

نفى النادي الأهلي كل الشائعات التي تم تداولها بقوة على مدار الأيام الماضية، وذلك بخصوص نية مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب التخلي عن دعم اللاعب مؤمن زكريا في رحلة علاجه من الناحية المادية.

وأكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم الثلاثاء عبر شاشة قناة “الأهلي”، أن كل الأخبار التي تم تداولها مؤخراً حول موقف مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بشأن عدم دعم اللاعب مؤمن زكريا هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن الكابتن محمود الخطيب طلب منه شخصياً ضرورة توضيح الأمر لكافة وسائل الإعلام، موضحاً في الوقت ذاته أن النادي الأهلي مستعد للوقوف بجانب مؤمن زكريا حتى نهاية رحلة علاجه بالكامل.

وشدد شريف فؤاد في حديثه على أن النادي الأهلي قرر منذ فترة مساعدة ودعم مؤمن زكريا في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها، بالرغم من أن اللاعب غير مقيد في قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي كما لا يربط بينه وبين النادي أي عقد على الإطلاق.

وأضاف أيضاً أن ملف دعم مؤمن زكريا مادياً تم عرضه على مجلس إدارة الأهلي في يوم 28 يناير الماضي من العام الحالي 2020، وبعدها بيومين فقط لا غير أي في يوم 30 يناير تم إرسال مذكرة إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل الموافقة على صرف مبلغ مليون و200 ألف جنيه للاعب أي 100 ألف جنيه بصفة شهرية.

وأوضح شريف فؤاد أن الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة يُعد أمراً ضرورياً، نظراً لأنها أموال عامة وتخضع إلى الرقابة من طرف أجهزة الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الكابتن محمود الخطيب تدخل بصفة شخصية وتواصل هاتفياً مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتم الموافقة بعدها على صرف مبلغ 600 ألف جنيه مبدئياً في انتظار الموافقة على صرف بقية المبلغ.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن النادي الأهلي قام باستخراج شيكاً بقيمة مبلغ 600 ألف جنيه ووضعه في خزينة النادي منذ يوم 15 فبراير الماضي أي منذ 45 يوماً كاملاً، مشيراً إلى أن مؤمن زكريا من المفترض أن يأتي بنفسه إلى مقر النادي حتى يستلم ذلك الشيك من خزينة النادي، على أن يحدث ذلك بعد عودة اللاعب من أمريكا مباشرة.

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