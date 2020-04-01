مصدر يكشف موقف أحمد فتحي من تجديد عقده مع “الأهلي”

قال مصدر مسؤول، إن اللاعب أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، رفض مد عقده والاستمرار في صفوف فريق النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه منح من لجنة التخطيط في النادي 48 ساعة من أجل حسم موقفه من التجديد، ولكنه رفض بعد تدخل عبدالله السعيد باقناعه بالانتقال لصفوف بيراميدز.

وكان فتحي 36 عاما، أبلغ إدارة الأهلي بقراره بشأن عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، جاء ذلك بعدما علق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بإشارة إلى اقتراب انتقاله لفريق نادي “بيراميدز” من خلال صورة غامضة.

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