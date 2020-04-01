كواليس رفض أحمد فتحي لتجديد تعاقده مع النادي الأهلي

أعلن أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، رفضه لتجديد عقده مع فريق النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري رسميا، جاء ذلك بعدما رفضت الإدارة طلب تحسين الزيادة الذي تقدم به اللاعب.

وأضاف مصدر مسؤول، إن إدارة النادي عرضت على فتحي تجديد العقد لمدة موسمين على أن يكون راتبع 11 مليونا بشكل سنوي إلى جانب 3 ملايين جنيه ضرائب إلا أن اللاعب طلب الحصول على 16 مليونًا في الموسم الواحد، الأمر الذي دفع فتحي لطلب 48 ساعة مهلة لتحديد موقفه ثم خرج برفض العرض المقدم، فيما ذكر المصدر أن وكيل أعمال اللاعب نادر شوقي قرر الانفصال عنه على خلفية رفضه قرار التجديد.

ورد النادي الأهلي على رفض اللاعب بتجديد عقده بتمنياتهم له بالتوفيق، جاء ذلك في بيان إعلامي عن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط في النادي الأهلي.

Advertisements