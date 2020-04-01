10 رسائل من أحمد فتحي لإدارة النادي الأهلي

بعدما أعلن اللاعب أحمد فتحي، قرار رحيله عن فريق النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعدما فشلوا في التوصل إلى اتفاق من أجل استمراره في اللعب لصالحهم، وجه 10 رسائل للنادي الأحمر، عبر صفحته الرسمية “تويتر”:

وبدأ فتحي رسائله بنفي كافة الشائعات بشأن الخلافات بينه وبين إدارة النادي الأهلي واصفها بـ”العظيمة”، قائلا: “بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بيني و بين إدارة النادي الأهلي العظيمة”.

وتابع: “فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحه حول علاقتي بهم أو وجود خلافات معهم، فلا يصح جملة وتفصيلاً أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تتدخر جهدًا في توفير كل السبل و الظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة و غير صحيحه”.

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وأضاف: “فبعد أكثر من ١٢ عامًا من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققًا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا إرتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظه المناسبه لإسدال الستار و البحث عن تحدي جديد في حياتي المهنيه وتسليم الرايه للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي أتمني له كل التوفيق والنجاح”.

وذكر فتحي: “فهذه هي سنو الحياة، لقد اتخذت قرارًا لأكون صادقًا معكم هو أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنيه كلاعب كره قدم والتي استمرت أكثر من ٢٠ عامًا لم أدخر جهدًا أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعه شأن نادينا الحبيب النادي الأهلي”.

وقال إن: “قرار يرفضه القلب بشده ولكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وهكذا علمتنا الحياة كي نخرج مرفوعي الرأس من الباب الكبير ونحن في أوج عطائنا كي لا نصبح عبء على النادي أو الجماهير”.

وأوضح: “كما قلت استخرت الله رافعًا الحرج عن مجلس إداره النادي الموقر لإعطاء الفرصه كامله للجيل الجديد داخل النادي والبحث عن تجربه جديده وشغف جديد في مكان آخر”.

وأضاف: “في هذه اللحظات وأنا اكتب كلماتي هذه أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمة والتي صنعت اسم ونجومية أحمد فتحي، يعلم الله ما بداخلي من مشاعر تجاه تلك الجماهير والتي لا يزال أصداء صوتها في آذاني وهي التي طالما غمرتني بالحب والمسانده الدائمة في جميع الأوقات والتي لن أستطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات”.

وتابع: “في النهاية أرجو من كل الجماهير المحبة و العاشقة للنادي الأهلي أن تتفهم هذا القرار وأنا على يقين بوعيهم التام وفهمهم أن اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت جاء بعد الأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للنادي وأهيب بهم بعدم الاستماع إلى المنصات الإعلامية المختلفه التي قد لا تتحرى الحقيقه في نشر أي ملابسات خاصه بهذا الموضوع”.

وأشار إلى أنه “كما احب أن أتوجه بالشكر لكل اللاعبين والأجهزه الفنية ومجالس الإدارات التي تعاملت معها في خلال فتره تواجدي في النادي الأهلي”.

وأوضح: “ربما انتهت علاقتي الآن كلاعب مع النادي الأهلي ولكن سأظل دومًا محبًا وفخورًا كوني واحدًا من أبنائه وجمهوره العظيم”.