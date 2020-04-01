رسمياً .. الزمالك ينفي شائعة اقترابه من التخلي عن 5 نجوم من الفريق الأول

حرص نادي الزمالك على نفي جميع الأخبار التي تم تداولها على مدار الأيام الماضية سواء في وسائل الإعلام المصرية أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية التخلي عن 5 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد الزمالك في بيان رسمي اليوم الأربعاء أن كل هذه الأنباء التي يتم تداولها مؤخراً حول رحيل 5 لاعبين عن جدران القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور لم يستلم تماماً أي قائمة بأسماء اللاعبين غير المرغوب في تواجدهم من طرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.

وشدد نادي الزمالك في البيان على أن أمير مرتضى المشرف على قطاع الكرة بالنادي ليس لديه أي علم بدوره تماماً عن هذه القائمة واللاعبين الخمسة الذي تم الكشف عن أسمائهم في مختلف وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.

وفي ختام البيان، أضاف النادي أن المستشار مرتضى منصور لم يعقد أي اجتماع على الإطلاق مع الجهاز الفني بقيادة المدير الفني باتريس كارتيرون، وخاصة في ظل انشغال مجلس الإدارة بالكامل بالإجراءات الوقائية التي دعت لها الحكومة المصرية بسبب كورونا.

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