الأهلي يحدد 5 أسماء بديلة من أجل تعويض رحيل أحمد فتحي الصيف المقبل

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة الكابتن محسن صالح بدأت بالفعل في دراسة كافة الخيارات المتاحة، من أجل تعويض رحيل النجم المخضرم أحمد فتحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن الجميع داخل النادي الأهلي سواء أعضاء لجنة التخطيط أو حتى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان مهيئاً لمثل ذلك القرار الذي اتخذه أحمد فتحي، والذي تمثل في إعلان الأخير عن رغبته في الرحيل عن جدران القلعة الحمراء عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي مباشرة.

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وأشار أيضاً إلى أن لجنة التخطيط تدرس في الوقت الحالي إمكانية التعاقد مع ظهير أيمن جديد في الميركاتو الصيفي القادم، نظراً لأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي لن يكون كافياً بالنسبة له الاعتماد فقط على اللاعب محمد هاني في مركز الظهير الأيمن على مدار الموسم بأكمله.

وشدد المصدر على أن هناك 5 أسماء مطروحة حتى هذه اللحظة على طاولة لجنة التخطيط، حيث تمثلت هذه الأسماء الخمسة على النحو التالي: التونسي حمدي النقاز / رجب بكار لاعب بيراميدز / علي فوزي لاعب إنبي / كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي / باسم علي المعار حالياً إلى الجونة، علماً بأن النقاز يبدو هو الأقرب في ظل الخبرات الكبيرة له.

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