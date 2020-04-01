حسني عبد ربه ينتقد أحمد فتحي بعد رفض تجديد عقده مع الأهلي

حرص حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي سابقاً على توجيه انتقادات حادة إلى النجم المخضرم أحمد فتحي، بعدما رفض الأخير تجديد عقده مع النادي الأهلي لوجود بعض الخلافات بين الطرفين على المقابل المادي في العقد الجديد.

وأكد حسني عبد ربه خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن قرار أحمد فتحي كان خاطئاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وخاصة وأن الاعتزال داخل صفوف النادي الأهلي كان لديه الكثير من الفوائد بالنسبة له على المستوى الشخصي.

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وأشار أيضاً إلى أنه كان يتمنى أن يُنهي فتحي مسيرته الرياضية داخل جدران القلعة الحمراء، موضحاً في الوقت ذاته أن الجماهير يجب عليها في نهاية المطاف أن تحترم رغبة اللاعب نفسه قبل كل شيء آخر.

وشدد حسني عبد ربه في حديثه على أن أحمد فتحي يجب أن يعلم جيداً أن الأموال يتم صرفها في النهاية، ولكن بعكس حب الناس والجماهير الذي يبقى إلى الأبد وخاصة في حالة انتماء اللاعب إلى كيان كبير مثل الأهلي.

وأضاف أيضاً أن الجماهير لا يجب عليها مهاجمة فتحي بهذه الطريقة العدائية، نظراً لأن الأهلي لا يُعتبر البيت الأصلي له بل إن النادي الإسماعيلي هو بيته، وهو الذي كان سبباً رئيسياً في تألقه دائماً حتى هذه اللحظة.

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