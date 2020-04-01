الأهلي يستقر على ترتيب قادة الفريق الأول بعد رحيل الثلاثي الكبار

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر قد استقر على ترتيب قادة الفريق، وذلك انطلاقاً من الموسم المقبل بعد رحيل كلاً من الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد المصدر أن رحيل الثلاثي الكبار سوف يتطلب وضع ترتيب جديد من أجل الكشف عن هوية قادة الفريق الأهلاوي بداية من الموسم القادم، وهو ما استقر عليه المدير الفني رينيه فايلر بعد التشاور مع بقية أعضاء جهازه الفني إضافة إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي في الساعات الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن ترتيب قادة فريق الأهلي انطلاقاً من الموسم المقبل سوف يكون على النحو التالي:

حارس المرمى محمد الشناوي. المدافع أيمن أشرف. المدافع سعد الدين سمير. صانع الألعاب وليد سليمان. متوسط الميدان عمرو السولية. الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

وشدد المصدر على أن المدرب رينيه فايلر يرى أن ذلك الترتيب هو الأفضل على الإطلاق، وخاصة في ظل الشخصية القوية التي يتمتع بها حارس المرمى محمد الشناوي، إضافة إلى الثبات في المستوى في كل مباراة من المباريات التي يلعبها بغض النظر عن اسم الفريق المنافس أو أهمية المباراة.

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