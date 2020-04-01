مرتضى منصور ينفي رغبة الزمالك في ضم أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلي

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كل الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية سواء عبر وسائل الإعلام أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع النجم المخضرم أحمد فتحي الصيف المقبل بعد إعلان رحيله عن الأهلي بصفة رسمية.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن مجلس إدارة القلعة البيضاء لم يدخل في أي مفاوضات على الإطلاق مع أحمد فتحي طوال الفترة الماضية من أجل الظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي القادم مثلما تقول الشائعات.

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وأشار أيضاً إلى أن نادي الزمالك ليس لديه أي رغبة مطلقاً في الدخول في مفاوضات خلال الأيام أو الأسابيع أو حتى الأشهر القادمة مع نفس اللاعب، موضحاً في الوقت ذاته أن الجميع يعلم جيداً هوية النادي الذي يفاوض أحمد فتحي في الفترة الماضية.

يُذكر أن نادر شوقي وكيل اللاعبين المعروف كان قد أعلن بصفة رسمية في الأيام الماضية أن مجلس إدارة نادي بيراميدز قد عرض على فتحي الانضمام إليه بداية من الموسم القادم، ولكن مع ضمان حصول اللاعب على عقد لمدة 3 سنوات كاملة إضافة إلى مقابل مادي يساوي أضعاف ما عرضه عليه النادي الأهلي بالفترة الماضية من أجل تجديد العقد.

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