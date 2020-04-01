شيكابالا يثير الجدل حول مستقبله مع الزمالك بصورة رفقة عبد الله السعيد وفتحي

أثار النجم المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل بقوة في الساعات الماضية، وذلك بخصوص مستقبله داخل جدران القلعة البيضاء في ظل انتشار أنباء عن اقتراب انتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز انطلاقاً من الموسم المقبل.

وقام محمود عبد الرازق شيكابالا بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظهر في هذه الصورة بقميص المنتخب الوطني المصري رفقة كلاً من الثنائي عبد الله السعيد إضافة إلى أحمد فتحي دون كتابة أي تعليق على الصورة.

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ورجحت بعض المصادر أن الهدف الرئيسي من هذه الصورة هو قيام شيكابالا بمساندة الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي، بعد الانتقادات الهائلة التي طالت كلاً من الثنائي بسبب الطريقة التي رحل بها كلاهما عن صفوف النادي الأهلي.

وأشارت بعض المصادر الأخرى إلى أن هذه الصورة بين الثلاثي تؤكد على أن محمود عبد الرازق شيكابالا سوف يكون هو الصفقة الجديدة التي سوف يعلن نادي بيراميدز عن التعاقد معها بعد حسم صفقة النجم المخضرم أحمد فتحي.

يُذكر أن أحمد فتحي قد أعلن اليوم الأربعاء بصفة رسمية عن رحيله عن جدران القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، ولكن دون أن يقوم بتحديد وجهته القادمة الموسم المقبل.

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