وائل رياض يتضامن بقوة مع أحمد فتحي بعد هجوم جماهير الأهلي عليه

حرص وائل رياض نجم النادي الأهلي سابقاً على التضامن بقوة مع النجم المخضرم أحمد فتحي، بعد الانتقادات اللاذعة التي طالت الأخير من طرف جماهير الأهلي عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الساعات الماضية وتحديداً منذ لحظة إعلان الأهلي عدم تجديد عقد الجوكر.

وقام وائل رياض بنشر رسالة هامة إلى جماهير الأهلي لمحاولة التهدئة من حدة الانتقادات القاسية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب فيها التالي:

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زي ما الأندية لها كل الحق في التفاوض والتعاقد والتجديد وإنهاء التعاقد وعدم التجديد وفسخ العقد قبل المدة لأي لاعب في أي وقت، يبقى من حق كل لاعب هو الآخر في التفاوض والتعاقد في الوقت المسموح به من الفيفا.

التجديد وعدم التجديد والانضمام لنادي آخر، المشكلة في العاطفة واللعب على وتر الجماهير مع إن الموضوع سهل وبسيط.

شكراً النادي الأهلي في عدم التجديد لحسام عاشور وهذا حق النادي، شكراً أحمد فتحي في عدم التجديد للنادي الأهلي وهذا حق اللاعب.

يبقى مينفعش حد يشتم في النادي الأهلي اللي شاف من وجهة نظره إن حقه عدم التجديد لحسام عاشور المحترم، ولا حد يشتم في أحمد فتحي المخلص والمجتهد اللي شاف من وجهة نظره إن حقه عدم التجديد للنادي الأهلي.

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