رجب بكار يبدي موافقته على خلافة فتحي في الأهلي في انتظار قرار رينيه فايلر

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الأربعاء أن اللاعب رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز قد وافق بشكل مبدئي على التعاقد مع النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض رحيل النجم المخضرم أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد المصدر أن رجب بكار ليس لديه أي مانع على الإطلاق في الانضمام إلى جدران القلعة الحمراء انطلاقاً من الموسم المقبل، وخاصة وأن اللعب بقميص النادي الأهلي يُعتبر بمثابة الشرف العظيم لأي لاعب في كرة القدم المصرية.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح سوف تعرض ذلك الملف على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي، نظراً لكونه صاحب القرار الأول والأخير فيما يخص عملية التعاقدات خلال فترات الانتقال الصيفية والشتوية.

وشدد المصدر على أنه في حالة وافق المدير الفني رينيه فايلر على ضم اللاعب رجب بكار، سوف يتم وقتها تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بالتفاوض بصفة رسمية سواء مع اللاعب نفسه أو حتى مع مجلس إدارة نادي بيراميدز.

وأضاف أيضاً أن لجنة التخطيط لديها العديد من البدائل الأخرى القادرة على تعويض رحيل أحمد فتحي بداية من الموسم المقبل.

إقرأ أيضاً: وائل رياض يتضامن بقوة مع أحمد فتحي بعد هجوم جماهير الأهلي عليه