حسام عاشور يتراجع عن فكرة الرحيل ويقترب من الموافقة على الاعتزال في الأهلي

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النجم المخضرم حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد تراجع تماماً عن فكرة الرحيل عن جدران القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، بعد الانتقادات القاسية التي طالت زميله أحمد فتحي إثر رفض تجديد عقده.

وأكد المصدر أن حسام عاشور يعلم جيداً أن موقفه يختلف كثيراً عن موقف أحمد فتحي، نظراً لأن النادي الأهلي هو من رفض تجديد عقد عاشور وليس العكس، فيما رفض فتحي تجديد عقده مع النادي الأهلي وليس العكس.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب منح عاشور فرصة الاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الجاري مباشرة، إضافة إلى تنظيم مباراة اعتزال كبيرة له وأيضاً منحه الفرصة من أجل العمل في قناة النادي، وأخيراً إمكانية شغل منصب إداري في النادي أو حتى الانضمام إلى الجهاز الفني للمارد الأحمر.

وشدد المصدر على أن حسام عاشور صمم خلال الأيام الماضية على رغبته في الاستمرار في الملاعب لمدة موسمين إضافيين على أقل تقدير، إلا أنه تراجع عن ذلك القرار واختار الإعتزال في النادي الأهلي من أجل تفادي خسارة حب جماهير الأهلي له مثلما حدث اليوم مع أحمد فتحي.

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