ميدو ينتقد إدارة الأهلي بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي الصيف القادم

حرص الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك سابقاً على انتقاد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بسبب رحيل كلاً من الثلاثي حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي عن جدران القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وقام أحمد حسام ميدو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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الأهلي أخطأ بعدم الحفاظ على فتحي وإكرامي وعاشور دفعة واحدة، ربما يستطيع الأهلي تعويضهم فنياً، ولكن لن يستطيع تعويضهم أبداً داخل اوضة اللبس.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أعلن في الأيام الماضية أولاً عن عدم تجديد عقد النجم شريف إكرامي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بسبب رغبة اللاعب في الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية في المباريات.

وجاء الدور بعدها مباشرة على النجم المخضرم حسام عاشور الذي رفض النادي الأهلي تجديد عقده، بسبب عدم رغبة المدير الفني السويسري رينيه فايلر في بقاء عاشور مع الفريق في المرحلة القادمة.

وأخيراً جاء الدور اليوم الأربعاء على أحمد فتحي الذي أعلن بنفسه عدم رغبته في تجديد عقده مع النادي الأهلي لفترة أخرى، بسبب عدم اقتناعه بقيمة العرض الذي قدمه له الأهلي من الناحية المادية بعكس عرض بيراميدز.

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