تركي آل الشيخ يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد رحيل أحمد فتحي

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تركي آل الشيخ

بالتزامن مع رحيل اللاعب أحمد فتحي من النادي الأهلي، أقدم تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على توجيه رسالة لجماهير الفريق الأحمر، قائلا: أنتو عارفين سبب ابتعادي الفترة اللي فاتت.. ولكن تلقيت اليوم اتثال من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب.. ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها”.

وأضاف آل الشيخ، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”وعشان جمهور الأخلي ميباتش زعلان.. اللي يمشي يمشي نجيب قدو مية مرة”.
رسالة تركي آل الشيخ بعد رحيل أحمد فتحي

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وكان نادي الأهلي أعرب عن تمنياته التوفيق للاعب أحمد فتحي بعد رفض الأخير تجديد عقده مع الفريق الأحمر بسبب خلافات مالية.

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