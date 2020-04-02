تقرير بريطاني: ليفربول يتمسك بـ”صلاح” و”ماني”

قالت صحيفة ميرور البريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي لا يزال متمسكا باللاعب المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، وليست لديه أي نية أو خطة للتخلي عنهما وبيعهما خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

جاء ذلك ردا على تقارير كروية نشرت في الصحف الإسبانية، بشأن مفاوضات نادي ريال مدريد لشراء النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول بتعليمات من المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، خلال الموسم الصيفي المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن تعاقد “الريدز” مع ماني لا يزال ممتد حتى 2023، ومن المقرر أن تجدد إدارة النادي العقد لمدة أطول في ظل تطور أداء اللاعب وخوضه مسابقة الكرة الذهبية.