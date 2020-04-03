عامر حسين يؤكد استحالة إلغاء الدوري العام ومنح الأهلي اللقب بسبب أزمة كورونا

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً استحالة تطبيق مقترح إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي ومنح فريق الأهلي المتصدر حالياً للترتيب اللقب بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عامر حسين خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن ذلك المقترح من المستحيل أن يتم تطبيقه في مصر بأي حال من الأحوال، حتى وإن تم تطبيقه يوم أمس الخميس في بلجيكا بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك المقترح تم تطبيقه في بلجيكا بعدما تم اعتماد نتائج الدور الأول من الموسم فقط وإلغاء نتائج الدور الثاني، ولكن الوضع يختلف تماماً في مصر بسبب عدم استكمال بقية مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري العام حتى الآن.

وشدد عامر حسين في حديثه على أن هناك فرصة كبيرة من أجل استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز في الأشهر القادمة وإنهاء الموسم بشكل طبيعي، وخاصة بعدما تم تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف العام المقبل 2021.

وأضاف أيضاً أنه في حالة لم تنتهي أزمة فيروس كورونا في مصر وتم إلغاء الدوري المصري، لن يتم منح اللقب لأي فريق وسوف يتم إلغاء نتائج الموسم الحالي بأكمله، على أن يتم تحديد المتأهلين للمسابقات القارية من الموسم الماضي.

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