محمد يوسف ينصح حسام عاشور بالاعتزال في الأهلي متجنباً انتقاد أحمد فتحي

قام الكابتن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقاً بالتعليق اليوم الجمعة على رحيل كلاً من الثلاثي الكبار أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور عن جدران القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد الكابتن محمد يوسف خلال تصريحات صحفية له أن حسام عاشور يجب عليه أن يعتزل داخل صفوف فريق الأهلي، وخاصة في ظل التاريخ العريق الذي تمكن من تحقيقه رفقة فريق الشياطين الحمر على مدار 17 موسم كامل.

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وأشار أيضاً إلى أن وضعية النجم شريف إكرامي تختلف تماماً عن وضعية حسام عاشور، نظراً لأن إكرامي بات حبيساً لمقاعد البدلاء في آخر موسمين ويحق له البحث عن فرصة جديدة من أجل المشاركة من جديد في المباريات مع نادي آخر.

وشدد محمد يوسف في حديثه على أنه ليس من العدل توجيه انتقادات لاذعة إلى النجم أحمد فتحي بعد قراره المتمثل في عدم تجديد عقده مع الأهلي، وخاصة وأن عالم كرة القدم في العالم بأكمله بات في عصر الاحتراف ولم يعد الانتماء للأندية أهم من الأمور المادية في الوقت الراهن.

وأضاف أيضاً أن أحمد فتحي يُعتبر من اللاعبين القادرين على اللعب داخل صفوف أي نادي في ظل قدرته على التكيف من الناحية النفسية.

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