أحمد فتحي ينفي رحيله عن الأهلي من أجل المال ويؤكد عدم شعوره بالراحة مع فايلر

حرص النجم المخضرم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالياً على الدفاع عن نفسه من جديد، بعد الهجوم الكبير والانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من طرف جماهير الأهلي إثر رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد أحمد فتحي خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة لصحيفة “الإمارات اليوم” الإماراتية أن كل هذه الأخبار التي تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في وسائل الإعلام بخصوص رحيله عن جدران القلعة الحمراء من أجل المال، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أنه لو كان رحل بسبب المقابل المادي لكان غادر القلعة الحمراء منذ موسمين حينما تلقى عرضاً مغرياً من طرف نادي الزمالك، أو حتى الموسم الماضي حينما وصله عرضاً مغرياً من طرف نادي بيراميدز.

وشدد أحمد فتحي في حديثه على أن السبب الرئيسي وراء رحيله عن الأهلي هو عدم شعوره بالراحة تماماً مع أسلوب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، نظراً إلى سياسة التدوير التي يتبعها بصفة مستمرة وعدم منحه الفرصة للمشاركة في كل المباريات حتى وإن كان مستواه ثابتاً، وهو ما جعله يستقر على الرحيل لضمان المشاركة بصفة أساسية.

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