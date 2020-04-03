تركي آل الشيخ يحسم الجدل بخصوص صورة فتحي مع مسؤولي بيراميدز

حسم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني كل الجدل القائم في الساعات الماضية، بعد انتشار صورة للنجم المخضرم أحمد فتحي تجمعه مع بعض مسؤولي نادي بيراميدز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر النجم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالياً في هذه الصورة رفقة كلاً من ممدوح عيد المدير التنفيذي الحالي لنادي بيراميدز، إضافة إلى حمادة إسماعيل أحد أعضاء مجلس الإدارة.

Advertisements

وقام المستشار تركي آل الشيخ بنشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلاً التالي:

الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي أي صلة بنادي بيراميدز منذ أن قمت ببيعه.

يُذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن بصفة رسمية يوم الأربعاء الماضية رحيله عن جدران القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، بسبب رغبته في خوض تحدي جديد خلال المرحلة المقبلة والأخيرة من مسيرته الرياضية.

وتعرض فتحي إلى انتقادات لاذعة للغاية منذ وقتها من طرف جماهير الأهلي، وخاصة في ظل تداول العديد من الأنباء التي ترجح اقتراب الجوكر من التعاقد مع نادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي القادم بسبب المقابل المادي المرتفع الذي عُرض عليه مقارنة بعرض الأهلي.

إقرأ أيضاً: أحمد فتحي ينفي رحيله عن الأهلي من أجل المال ويؤكد عدم شعوره بالراحة مع فايلر