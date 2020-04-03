المصري ينفي وصول عرض رسمي من الأهلي لشراء كريم العراقي الصيف المقبل

نفى النادي المصري البورسعيدي كل الأخبار التي تم تداولها في الأيام القليلة الماضية عبر وسائل الإعلام إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص وصول عرض رسمي من طرف النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري في الميركاتو الصيفي القادم.

وأكد الكابتن عبدالظاهر السقا مدير النشاط الرياضي بالنادي المصري البورسعيدي خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن كل هذه الأنباء عبارة عن مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي سوف يفرض غرامة مالية على اللاعب كريم العراقي، بسبب قيام الأخير بخرق الحظر الإعلامي المفروض على جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وشدد عبدالظاهر السقا في حديثه على أن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي لم يصله أي عرض رسمي تماماً خلال الفترة الماضية، من أجل الظفر بخدمات كريم العراقي سواء من طرف النادي الأهلي أو حتى من طرف نادي الزمالك.

وأضاف أيضاً أن الحديث عن ملف التعاقدات أو رحيل لاعبين من صفوف النادي المصري البورسعيدي لا يزال مبكراً للغاية، وخاصة وأن الدور الأول من الموسم الحالي لم يتم استكماله بعد على أمل أن يتم استئنافه من جديد في أقرب وقت ممكن.

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