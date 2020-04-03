اتحاد الكرة يدرس مقترح إلغاء الموسم الحالي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأخير بدأ يدرس بالفعل مقترح إلغاء النشاط الرياضي في الموسم الحالي، بسبب استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد مع مرور الأيام.

وأكد المصدر أن الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني يرى أن استكمال الموسم الحالي سوف يكون أمراً مستحيلاً للغاية، بالرغم من تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف العام المقبل 2021.

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وأشار أيضاً إلى أن اتحاد الكرة يعلم جيداً أن الأندية المشاركة في المسابقات القارية سوف تكون مضغوطة بشكل قوي من أجل إنهاء هذه المسابقات قبل شهر أغسطس القادم، وهو ما يعني استحالة استئناف النشاط الرياضي المحلي مرة أخرى الموسم الجاري.

وشدد المصدر على أن الاتحاد المصري لكرة القدم يفكر جدياً في الإعلان عن إلغاء مسابقة الدوري بكافة درجاتها إضافة إلى مسابقة كأس مصر بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أيضاً أن إلغاء الموسم سوف يعني عدم منح لقب الدوري العام لأي فريق إضافة إلى إلغاء نتائج الموسم الحالي بالكامل، وأيضاً اعتماد ترتيب الأندية في الموسم الماضي للمشاركة في المسابقات القارية في الموسم المقبل، على أن يصعد 3 أندية من القسم الثاني إلى الدوري الممتاز مع هبوط 6 أندية مع نهاية الموسم القادم وهو نفس الوضع بالنسبة للقسم الثالث.

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