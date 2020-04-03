كريم يحيى يفتح الباب أمام إمكانية عودته إلى الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي

فتح كريم يحيى الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار حالياً لنادي سموحة الباب أمام إمكانية عودته من جديد إلى جدران القلعة الحمراء في الصيف المقبل، من أجل تعويض رحيل النجم المخضرم أحمد فتحي في الميركاتو الصيفي القادم.

وأكد كريم يحيى خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أنه يتمنى بدون أدنى شك العودة من جديد إلى صفوف النادي الأهلي، إضافة إلى الحصول على فرصة المشاركة بصفة أساسية في المباريات انطلاقاً من الموسم المقبل.

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وأشار أيضاً إلى أنه قد نجح في اكتساب الخبرات اللازمة منذ إعارته إلى صفوف نادي سموحة في شهر يناير من العام قبل الماضي 2018، وخاصة بعدما شارك بصفة أساسية في معظم المباريات التي خاضها الفريق السكندري طيلة تلك الفترة.

وشدد كريم يحيى في حديثه على أن القرار الأول والأخير بشأن ذلك الملف سوف يكون بيد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إضافة إلى الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي، وأيضاً السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وفي ختام تصريحاته، أضاف أيضاً أن عقد إعارته مع نادي سموحة سوف ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة في انتظار القرار الأخير والرسمي من النادي الأهلي ورئيسه.

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