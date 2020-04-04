أسامة حسني يطالب بتخفيض أجور اللاعبين في مصر بسبب فيروس كورونا

حرص النجم السابق أسامة حسني مهاجم النادي الأهلي سابقاً على المطالبة بضرورة تخفيض أجور ورواتب لاعبي كرة القدم في مصر في المرحلة القادمة، بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في تعليق النشاط الرياضي منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وأكد أسامة حسني خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أن مسألة تخفيض رواتب اللاعبين باتت مسألة وقت لا فقط لا غير، وخاصة بالنسبة إلى اللاعبين الذين ينشطون في أندية مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأشار أيضاً إلى أنه يتمنى أن يبادر اللاعبون بأنفسهم بذلك الاقتراح عوضاً عن انتظار تطبيقه من جانب مجالس إدارات الأندية المختلفة، حتى تكون الأندية قادرة على سداد رواتب الموظفين البسطاء لديها مثلما حدث تماماً في الأسابيع الماضية داخل معظم الأندية على مستوى العالم بأكمله.

وشدد أسامة حسني في حديثه على أن جميع الأندية المصرية متضررة بشكل واضح خلال الفترة الحالية، بسبب تعليق النشاط الرياضي وبالتالي توقف الأرباح التي تدخل في خزائن الأندية سواء من عقود الرعاية أو حتى من عقود البث.

وأضاف أيضاً أن الأندية يجب عليها حل هذه الأزمة بشكل سريع حتى لا يقع بعضها تحت طائلة الديون وقد يضطر حتى بعدها إلى إعلان إفلاسه لحين نهاية أزمة فيروس كورونا المستجد.

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