فايلر يوضح سبب بقائه في مصر وعدم العودة لسويسرا رغم استمرار أزمة فيروس كورونا

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الأسباب الرئيسية وراء بقائه في مصر خلال الفترة الحالية وعدم عودته إلى سويسرا، بالرغم من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المدير الفني رينيه فايلر خلال تصريحات له لإحدى الصحف السويسرية أنه اختار البقاء في مصر في الوقت الحالي واستمرار العمل مع لاعبي الأهلي عبر الفيديو، بالرغم من المنطق يفرض عليه العودة إلى وطنه والبقاء رفقة عائلته في مثل هذه الظروف العصيبة.

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وأشار أيضاً إلى أنه يعمل في الوقت الراهن على تطوير نفسه على المستوى الشخصي من الناحية الفنية والتدريبية، كما يعمل أيضاً على تطوير مستوى اللاعبين إضافة إلى العمل معهم من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية ترقباً لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.

وشدد فايلر في حديثه على أنه يعمل على القراءة بشكل مكثف مؤخراً من أجل تطويره مهاراته، كما يُفكر أيضاً في الكثير من الحلول والخطط التكتيكية استعداداً لكافة التحديات القادمة أمام المارد الأحمر.

وأضاف أيضاً أن فيروس كورونا يفرض على الجميع التحلي بالتنظيم في كافة مجالات الحياة وليس فقط مجال كرة القدم وحده، متمنياً في الوقت ذاته أن يعود النشاط الرياضي مجدداً وتعود الأمور إلى طبيعتها مثلما كان الوضع سابقاً.

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