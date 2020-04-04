رجب بكار يوافق على التنازل عن جزء من مستحقاته للتعاقد مع الأهلي

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن اللاعب رجب بكار الظهير الأيمن الحالي لفريق بيراميدز قد عرض على مجلس إدارة ناديه التخلي عن جزء من مستحقاته المالية، وذلك من أجل التعاقد مع النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن رجب بكار مستعد لفعل أي شيء ممكن من أجل ارتداء قميص الفريق الأهلاوي انطلاقاً من الموسم المقبل، وخاصة بعد التأكد من رحيل النجم المخضرم أحمد فتحي عن جدران القلعة الحمراء.

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وأشار أيضاً إلى أن المشكلة الآن تكمن في مجلس إدارة نادي بيراميدز، إلا أن الأخير من الممكن أن يتساهل مع لاعبه وخاصة وأنه بات على مشارف الظفر بخدمات أحمد فتحي لمدة 3 مواسم كاملة تبدأ من الميركاتو الصيفي القادم.

وشدد المصدر على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يرى أن رجب بكار هو اللاعب المناسب في الوقت الحالي من أجل تعويض رحيل الجوكر، علماً بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الشياطين الحمر لا يبدو معارضاً هو أيضاً على ضم نفس اللاعب.

يُذكر أن رجب بكار يُعتبر أحد اللاعبين من ضمن قائمة طويلة تدرس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي إمكانية التعاقد معها عقب نهاية الموسم الجاري مباشرة لتعويض رحيل فتحي.

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