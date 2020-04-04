قاسم باشا التركي يدخل على خط المفاوضات من أجل استعارة رمضان صبحي

ذكرت تقارير صحفية تركية أن نادي قاسم باشا التركي قد دخل على خط المفاوضات من أجل محاولة التعاقد مع اللاعب رمضان صبحي المعار حالياً للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير أن نادي قاسم باشا يحاول أن يقوم باستغلال الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي المالك الأصلي للاعب رمضان صبحي، من خلال تقديم عرض رسمي خلال الفترة المقبلة لاستعارة اللاعب لمدة موسم كامل.

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وأشارت أيضاً إلى أن النادي التركي يُدرك أن النادي الأهلي سوف يحاول بدوره تقديم عرض جديد من أجل الظفر بخدمات رمضان على سبيل الإعارة للمرة الثالثة على التوالي، ولكن ذلك لن يحدث إلا عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

يُذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا يزال لم يحسم بعد مصير اللاعب رمضان صبحي، وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية التي تسببت في تعليق النشاط الرياضي في العالم بأكمله.

وهو ما يؤجل الحديث بدون أدنى شك عن الميركاتو الصيفي القادم الذي بات من المحتمل تغيير موعده في هذه السنة، وخاصة وأن الموسم الرياضي في كل الدول من الممكن أن ينتهي في شهر أغسطس القادم وليس في شهر مايو مثلما اعتاد الجميع كل موسم.

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