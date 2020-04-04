مصدر يؤكد عدم دراسة الأهلي مقترح تخفيض أجور اللاعبين رغم أزمة فيروس كورونا

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا يزال لم يدرس بعد حتى هذه اللحظة ملف تخفيض أجور ورواتب اللاعبين، بالرغم من استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طالب بصرف الرواتب كاملة في شهر مارس الماضي سواء للاعبين في كافة الألعاب أو حتى للموظفين دون أي استثناء على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن مجلس الإدارة يعلم جيداً أن ذلك الوضع الحالي لا يمكن تحمله لعدة أشهر قادمة، لذا كان ذلك سبباً في طلب الكابتن محمود الخطيب من جميع أعضاء مجلس الإدارة بعمل دراسة لتوضيح الرؤية حول المرحلة القادمة.

وشدد المصدر على أن النادي الأهلي لا يُعاني من عدم دخول الأرباح المالية إلى خزائنه بسبب تعليق النشاط الرياضي فقط لا غير، وإنما بسبب إغلاق جميع فروعه على مستوى جمهورية مصر العربية بالكامل بناءً على توصية من الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان من أجل مكافحة فيروس كورونا.

يُذكر أن تعليق النشاط الرياضي ممتد في مصر حتى منتصف شهر أبريل الحالي، ولكن مع احتمالية مد فترة التعليق لمرة ثالثة حتى نهاية الشهر الجاري، على أمل نهاية الأزمة مع مطلع شهر مايو.

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