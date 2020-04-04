جماهير الأهلي تهاجم سامي قمصان عبر السوشيال ميديا لتعاطفه مع أحمد فتحي

حرص عدد كبير من جماهير الأهلي على مهاجمة الكابتن سامي قمصان أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعاطفه مع النجم المخضرم أحمد فتحي إثر إعلان الأخير رحيله عن جدران القلعة الحمراء.

وقام الكابتن سامي قمصان بنشر صورة تجمعه مع أحمد فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب عليها التعليق التالي: “أنت عارف اللي جوايا ليك”.

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وقابلت جماهير الأهلي هذه الصورة بحالة من الغضب الشديد، نظراً إلى الطريقة التي قرر الجوكر الرحيل بها عن صفوف المارد الأحمر بالرغم من تأكيد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي على حاجته إلى استمرار فتحي معه خلال المرحلة القادمة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن ما زاد أكثر من غضب جماهير الأهلي هو قيام أحمد فتحي بتوجيه انتقادات كثيرة إلى المدرب السويسري رينيه فايلر عبر بعض وسائل الإعلام، بسبب عدم إشراكه بصفة أساسية في جميع المباريات والاعتماد على سياسة التدوير بين اللاعبين.

يُذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن قبل أيام قليلة فقط من الآن وتحديداً في يوم الأربعاء رفضه فكرة تجديد عقده مع الأهلي، بسبب رغبته في خوض تحدي جديد وأخير في مسيرته الرياضية.

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