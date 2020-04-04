أسامة عرابي يدافع عن إدارة الأهلي بشأن ملف رفض أحمد فتحي تجديد عقده

قام الكابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي سابقاً بالدفاع بقوة عن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بسبب بعض الانتقادات التي طالته نتيجة رفض النجم المخضرم أحمد فتحي تجديد عقده الذي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وأكد الكابتن أسامة عرابي خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أن مجلس إدارة النادي الأهلي فعل كل ما يلزم من أجل تجديد عقد أحمد فتحي، إلا أن الأخير هو من كانت له طلبات مالية أعلى من اللازم من أجل حسم ذلك الملف.

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وأشار أيضاً إلى أن إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب لديها سقف معين في ملف التعاقد مع اللاعبين أو حتى تجديد عقود من يتواجد حالياً داخل جدران القلعة الحمراء، وبالتالي لا يمكن تخطي ذلك السقف المعين حتى وإن كان لأحد أساطير النادي الأهلي على مر التاريخ.

وشدد أسامة عرابي في حديثه على أن أسعار اللاعبين بصفة عامة في سوق الإنتقالات باتت مرتفعة بشكل مبالغ فيه للغاية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأندية بعد ذلك لن تكون قادرة على تجديد عقود لاعبيها وسوف تتوسل لهم من أجل التجديد، كما أوضح أن ذلك الارتفاع في أسعار اللاعبين بات من الأمور المزعجة للغاية لجميع عشاق كرة القدم.

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