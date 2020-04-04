جريزمان يحسم الجدل حول مستقبله ويؤكد بقائه مع برشلونة

حسم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسباني كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص مستقبله مع البارسا عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقام أنطوان جريزمان بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتضمن ذلك المقطع صورة جوية لملعب الكامب نو كما أرفق معها جزءاً من نشيد النادي الكتالوني، وكتب عليها التعليق التالي: “انفصلنا الآن حتى نكون أكثر اتحاداً أكثر من أي وقت مضى”.

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وهي التغريدة التي تؤكد بدورها على الرغبة الكبيرة للنجم الفرنسي من أجل العودة لارتداء قميص برشلونة من جديد، وذلك بعد استئناف النشاط الرياضي من جديد حينما تنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولم يقدم أنطوان جريزمان المستوى المأمول منه مع الفريق الكتالوني طوال الأشهر الماضية، مما جعله يتعرض إلى انتقادات حادة من طرف جماهير برشلونة بصفة دائمة حتى وإن كان يسجل الأهداف من وقت إلى آخر.

وتوقعت العديد من الصحف الإسبانية أن مصير جريزمان مع البارسا بات مجهولاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إلا أن أزمة فيروس كورونا إضافة إلى تعليق النشاط الرياضي ربما قد منح الفرصة للاعب من أجل استعادة الثقة في نفسه من جديد حتى يعود لمستواه.

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