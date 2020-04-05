هل يعود حجازي بعد الاحتراف إلى الأهلي أم بيراميدز؟

تلقى المدافع الدولي أحمد حجازي، المحترف ضمن صفوف وست برومتش ألبيون الإنجليزي، مفاوضات جديدة من نادي بيراميدز، للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب حجازي في العودة إلى النادي الأهلي إذا اتخذ قرار العودة إلى مصر، لأنه ينتمي إلى القلعة الحمراء الذي قضى معه موسمي 2015-16 و2016-17 قبل احترافه إلى أوروبا مجددا.

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ويسعى حجازي في الوقت الراهن لمواصلة مسيرته في الدوري الإنجليزي، بعد عودته إلى التشكيل الأساسي، ومشاركته في عدة مباريات.

ويحتل فريق وست برومتش حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب”، حيث يسعى الفريق إلى العودة مرة أخرى إلى منافسات الدوري الممتاز “بريميرليج”.

ويخوض حجازي صاحب، الـ29 عاما، برنامجا تأهيليا في مصر تحت إشراف محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي السابق بالأهلي، للتعافي من إصابته في ظل توقف النشاط الرياضي.