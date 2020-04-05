جماهير الأهلي في حيرة بسبب رسالة وليد سليمان الغامضة عبر تويتر

بات عدد كبير من جماهير الأهلي في حيرة كبيرة من أمره بسبب الرسالة الغامضة التي كتبها النجم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالرغم من حسم ملف تجديد عقده في الأسابيع الماضية.

وقام وليد سليمان بنشر تغريدة غامضة للغاية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “القافلة تسير و”، دون أن يكمل بقية العبارة مما أثار جميع متابعيه بالحيرة الشديدة من السبب وراء كتابة هذه التغريدة.

Advertisements

وكان النجم وليد سليمان هو أول لاعب يتم حسم ملف تجديد عقده في الفترة الماضية، حيث وافق الحاوي على التجديد منذ الجلسة الأولى التي عقدتها معه لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح وسط حضور جميع أعضاء اللجنة إضافة إلى أمير توفيق مدير التعاقدات.

ولم يختلف وليد سليمان على المقابل المادي تماماً الذي سوف يحصل عليه في عقده الجديد الذي يمتد حتى صيف عام 2022، وهو اللاعب الوحيد الذي نجح الأهلي في تجديد عقده مؤخراً بعكس ما حدث مع الثلاثي الكبار.

ويتمثل ذلك الثلاثي في كلاً من شريف إكرامي وأحمد فتحي إضافة إلى حسام عاشور، حيث رفض الأهلي فكرة تجديد عقد الأخير، فيما رفض كلاً من إكرامي وفتحي فكرة التجديد بعكس ما فعل عاشور.

إقرأ أيضاً: هل يعود حجازي بعد الاحتراف إلى الأهلي أم بيراميدز ؟