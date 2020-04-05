الصراع يشتعل بين 4 أندية لشراء وليد أزارو من الأهلي الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد أن الصراع بات مشتعلاً للغاية في الآونة الأخيرة من جانب عدة أندية خليجية، من أجل التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار حالياً إلى نادي الاتفاق السعودي.

وأكدت التقارير أن 3 أندية خليجية إضافة إلى نادي الاتفاق السعودي يرغبون جميعاً في شراء عقد وليد أزارو بصفة نهائية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، نظراً إلى المستوى المميز الذي ظهر به منذ أن تمت إعارته إلى الدوري السعودي للمحترفين في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2020.

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وأشارت أيضاً إلى أن جميع هذه الأندية الراغبة في شراء المهاجم المغربي تُدرك جيداً أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يتخلى عنه عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وخاصة بعدما أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي في تصريحات مؤخراً خروج اللاعب تماماً من حساباته الفنية.

وشددت التقارير على أن الكابتن محمود الخطيب طلب من الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي ضرورة عقد جلسة مع المدرب السويسري رينيه فاير في الأيام القادمة، من أجل حسم ذلك الملف بشكل نهائي وإغلاق باب الحديث عنه تماماً في حالة رغب الأهلي الاحتفاظ باللاعب والسماح فقط بخروجه للإعارة مجدداً.

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