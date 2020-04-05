شطة يطالب لاعبي الأهلي بتخفيض رواتبهم بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

حرص الكابتن عبدالمنعم شطة نجم النادي الأهلي سابقاً على مطالبة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بضرورة تخفيض رواتبهم خلال الفترة الحالية، من أجل مساعدة ناديهم على دفع المرتبات بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا.

وأكد الكابتن عبدالمنعم شطة خلال تصريحات صحفية له اليوم أن لاعبي الأهلي يعتبرون بمثابة القدوة لجميع لاعبي مسابقة الدوري المصري الممتاز، وبالتالي سوف يسير الجميع على خطاهم في حالة قاموا بمبادرة من أجل تخفيض رواتبهم بصفة مؤقتة لحين نهاية الأزمة الحالية.

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وأشار أيضاً إلى أن استمرار تعليق النشاط الرياضي يؤثر على جميع الأندية العالمية في كل مكان، بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين البسطاء في النادي وليس فقط اللاعبين وحدهم.

وشدد عبدالمنعم شطة في حديثه على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مطالب على سبيل المثال بدفع مرتبات تصل إلى 50 مليون جنيه بصفة شهرية، نظراً إلى العمالة الكبيرة التي تعمل داخل أروقة كافة فروع النادي.

وأضاف أيضاً أن لا يجب على لاعبي مسابقة الدوري العام انتظار أحد لكي يُطالبهم بتخفيض رواتبهم خلال المرحلة الحالية، بل من المفترض عليهم القيام بهذه المبادرات لمساعدة الأندية على الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة حالياً والتي قد تؤدي إلى إشهار بعض الأندية إفلاسها.

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