خبير قانوني يوضح مصير بطل الدوري المصري في حالة إلغاء الموسم بسبب كورونا

حرص الدكتور محمد فضل الله الخبير القانوني المعروف على توضيح مصير بطل مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك في حالة إلغاء الموسم بأكمله بسبب استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد فضل الله خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أنه لا يوجد أي أحد على الإطلاق يستطيع إجبار الاتحاد المصري لكرة القدم على إلغاء مسابقة الدوري العام أو حتى استئنافها، وذلك سواء الاتحاد الدولي لكرة القدم أو حتى أي جهة رياضية أخرى.

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وأشار أيضاً إلى أن أي قرار متعلق بمصير مسابقة الدوري المصري في الموسم الحالي سوف يتم اتخاذه من طرف الاتحاد المصري وحده فقط لا غير دون وجود أي سلطة عليه من أي جهة رياضية نظراً لكون المسابقة محلية الشأن وليست دولية.

واستفسر الكثير من عشاق كرة القدم المصرية عن هوية بطل مسابقة الدوري المصري في حالة إلغاء الموسم الحالي وعدم استئناف المباريات من جديد، وخاصة في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر بشكل واضح على مدار الأيام القليلة الماضية.

يُذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء المصري كان قد أعلنت عن تعليق النشاط الرياضي في مصر بالكامل منذ منتصف شهر مارس الماضي وحتى منتصف شهر أبريل المقبل.

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