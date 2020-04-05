مصادر جزائرية تؤكد اقتراب المهاجم بغداد بونجاح من الأهلي الموسم المقبل

كشفت مصادر صحفية جزائرية عن اقتراب النجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري من التعاقد مع النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت المصادر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بدأ بالفعل في مفاوضات شفهية في الساعات الماضية مع مجلس إدارة نادي السد، وذلك قبل التقدم بعرض رسمي من أجل الظفر بخدمات النجم الجزائري.

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وأشارت أيضاً إلى أن رغبة الأهلي في الظفر بخدمات بغداد بونجاح تأتي بناءً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، والذي يرى أن اللاعب الجزائري سوف يكون مناسباً بشكل مثالي لأسلوب اللعب الذي يرغب في تطبيقه خلال المرحلة القادمة.

وشددت المصادر على أن الكابتن محمود الخطيب يعلم جيداً أن المفاوضات سوف تكون معقدة لدرجة كبيرة مع مسؤولي نادي السد، نظراً إلى القدرات المالية الكبيرة التي يحتوي عليها النادي القطري، وبالتالي سوف يكون قادراً على مضاعفة راتب بونجاح من أجل منعه من الرحيل عن جدران قلعة الزعيم.

وأضافت أيضاً أن النادي الأهلي سوف يحاول أن يقنع اللاعب أولاً بهذه الصفقة، حتى يقوم بغداد بونجاح بدوره بمحاولة التأثير على إدارة نادي السد لحسم ذلك الملف في أسرع وقت ممكن.

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