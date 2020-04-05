الأهلي يؤجل مقترح تخفيض الرواتب لتفادي الخلافات مع اللاعبين رغم أزمة فيروس كورونا

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الأحد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر تأجيل مقترح تخفيض الرواتب من أجل تفادي وقوع الخلافات مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها النادي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يعلم جيداً مدى صعوبة إقناع اللاعبين بالتخلي عن نسبة 25% من مستحقاتهم المادية بشكل مؤقت لحين نهاية الأزمة الحالية.

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وأشار أيضاً إلى أن الفريق الأول من المتوقع أن يعترض بأكمله على ذلك المقترح، نظراً إلى احتمالية إلغاء جميع المسابقات في الموسم الحالي في حالة استمرار انتشار فيروس كورونا حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وشدد المصدر على أن إلغاء الموسم الحالي بأكمله سوف يعني بالتالي عدم حصول اللاعبين على أي مكافآت على الإطلاق، والتي كانوا يحصلون عليها بعد الفوز في المباريات أو حتى بعد التتويج بالألقاب.

وأضاف أيضاً أن الكابتن محمود الخطيب سوف يعقد جلسة هامة في الأيام القليلة القادمة مع كلاً من الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي إضافة إلى رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي من أجل تحديد الوقت الذي سوف تتم تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين.

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