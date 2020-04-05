فايلر يمنح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي من أجل بيع أو إعارة وليد أزارو

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح الضوء الأخضر لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل بيع أو إعارة المهاجم المغربي وليد أزارو في الميركاتو الصيفي القادم.

وأكد المصدر أن المدير الفني رينيه فايلر لم يعد يرغب تماماً في تواجد وليد أزارو داخل جدران القلعة الحمراء، نظراً لأن أسلوب اللاعب لا يتفق تماماً مع طريقة اللعب التي يعتمد عليها فريق الأهلي في الوقت الحالي.

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وأشار أيضاً إلى أن المدرب السويسري يرغب في استقدام مهاجم جديد بجانب الثنائي مروان محسن إضافة إلى السنغالي أليو بادجي، حتى يتمكن من تطبيق الفلسفة الهجومية التي سعى إليها منذ اليوم الأول مع النادي الأهلي.

وشدد المصدر على أن مشكلة المهاجم المغربي تتمثل في أنه لا يستطيع اللعب سوى على أسلوب الهجمة المرتدة فقط لا غير، وهو الأسلوب الذي لا يفضله رينيه فايلر تماماً في ظل رغبته في إتباع أسلوب الاستحواذ على الكرة.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد أعار أزارو في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2020 إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي، على أن ينتهي عقد الإعارة في صيف العام الجاري في انتظار حسم مستقبله.

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