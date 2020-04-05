الحضري يعتذر لجماهير الزمالك بسبب كثرة الانتقادات الموجهة له مؤخراً

حرص السد العالي عصام الحضري نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً على الاعتذار من جماهير نادي الزمالك، بسبب كثرة الانتقادات التي تعرض لها على مدار الأيام الماضية بعد تحريف تصريحاته الأخيرة.

وكان النجم السابق عصام الحضري قد أكد خلال تصريحات تلفزيونية مؤخراً عبر شاشة قناة “أون تايم سبورت” أنه يرغب في محو الفترة التي لعب فيها داخل صفوف نادي الزمالك من تاريخه الشخصي بسبب عدم التوفيق خلال تلك المرحلة.

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وتعرض السد العالي بعدها إلى انتقادات لا حصر لها من طرف جماهير الزمالك وحتى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات بمثابة الإهانة لكيان نادي الزمالك وتاريخه.

وظهر الحضري في مقطع فيديو خلال الساعات الماضية رفقة النجم طارق حامد لاعب الزمالك حالياً عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ذلك المقطع أوضح السد العالي أن تصريحاته الأخيرة قد تم تحريفها من جانب البعض لإحداث وقيعة بينه وبين جماهير نادي الزمالك.

وأشار أيضاً إلى أنه وافق على الظهور مع طارق حامد في ذلك المقطع المصور للتأكيد على أن جماهير نادي الزمالك لها مكانة عالية بالنسبة له، مشدداً في الوقت ذاته على أن علاقة الحب سوف تدوم معهم ومع اللاعبين ومع الإدارة.

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