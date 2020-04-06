رئيس “يويفا”: ليفربول سيتوج بلقب البريميرليج بطريقة أو بأخرى

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ألكسندر سيفيرين، أنه لا يتخيل أبدا عدم تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن “الريدز” سيحصلون على اللقب الدوري بأي طريقة.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في تصريحات لصحيفة الرياضة اليومية السلوفينية “EkipaSN”، إنه لا يمكنه تخيل عدم تتويج ليفربول باللقب هذا الموسم، مشيرا إلى أنه إذا استؤنفت مباريات الدوري مرة أخرى، فإن ليفربول سيفوز حتما باللقب.

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وأضاف سيفيرين أن من الناحية النظرية، فالدوري الإنجليزي لم ينتهِ بعد، لكن عمليًا فإن ليفربول على وشك التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، مشيرا إلى أنه إذا لم تستأنف المسابقات المحلية فسيتعين على الاتحاد إيجاد طريقة من أجل إعلان النتائج النهائية لإعلان أبطال الدوري.

وتابع: “أتفهم أن المشجعين سيصابون بخيبة أمل إذا حدث التتويج داخل ملعب خالٍ، لكنهم سيحصلون على اللقب بطريقة أو بأخرى”.

يشار إلى أن الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم متوقفة بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذي نتج عنه تعليق كل الأنشطة الرياضية المحلية، وإلغاء بعض البطولات الأوروبية والعالمية.