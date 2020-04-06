محمود وحيد ينفي أنباء اقترابه من الرحيل عن الأهلي الصيف المقبل

نفى اللاعب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كل الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص رغبته في الرحيل عن جدران القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

وكتب محمود وحيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي: “مين فاضي يطلب إعارة ؟ ومين فاضي يتكلم في الكورة أساساً”.

Advertisements

وأشارت العديد من المصادر إلى أن اللاعب لم يعد يرغب في البقاء مع النادي الأهلي انطلاقاً من الموسم المقبل، وطلب من مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب السماح له بالرحيل حتى وإن كان ذلك على سبيل الإعارة فقط لا غير.

ويأتي ذلك بسبب عدم حصوله على فرصة من أجل المشاركة بصفة خلال المباريات طيلة الأشهر الماضية، نظراً إلى اعتماد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد على خدمات كلاً من الثنائي علي معلول إضافة إلى أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.

إقرأ أيضاً: الحضري يعتذر لجماهير الزمالك بسبب كثرة الانتقادات الموجهة له مؤخراً