الأهلي يدرس البدائل المتاحة لتعويض رحيل رمضان صبحي الموسم القادم

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة الكابتن محسن صالح قد بدأت بالفعل في دراسة ملف تعويض رحيل رمضان صبحي، والذي أصبح وارداً بنسبة كبيرة لعدم قدرة الأهلي على تجديد عقد إعارته مع نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأكد المصدر أن النادي الأهلي سوف يحاول من جديد التفاوض مع نادي هدرسفيلد تاون بعد نهاية أزمة فيروس كورونا المستجد، حتى يتمكن من تجديد عقد اللاعب رمضان صبحي لمدة موسم إضافي على أقل تقدير.

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وأشار أيضاً إلى أن هناك عدة بدائل متاحة في الوقت الحالي من أجل الظفر بها في حالة رحيل رمضان، وتتمثل هذه البدائل في كلاً من الثنائي عبد الرحمن مجدي لاعب النادي الإسماعيلي إضافة إلى طاهر محمد طاهر لاعب نادي المقاولون العرب.

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