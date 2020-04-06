ليفربول يبدأ في البحث عن بديل صلاح في حالة رحيل فخر العرب الموسم المقبل

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي قد بدأ بالفعل في البحث عن البديل المناسب، وذلك من أجل تعويض رحيل النجم المصري محمد صلاح المرتقب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير أنه لا يوجد أحد داخل نادي ليفربول يعلم مصير محمد صلاح عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، لذا طالب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق الريدز إدارة ناديه بضرورة البحث عن البديل من الآن.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى الإدارة تواصلت بالفعل مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي من أجل معرفة طلباته مقابل التخلي عن اللاعب أداما تراوري في الميركاتو الصيفي القادم.

وشددت التقارير على أن ولفرهامبتون طلب الحصول على مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني على الأقل من أجل رحيل تراوري عن صفوفه في الصيف المقبل.

إقرأ أيضاً: الأهلي يدرس البدائل المتاحة لتعويض رحيل رمضان صبحي الموسم القادم